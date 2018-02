Un barbat din Serbauti, condamnat la inchisoare pentru viol, a fost arestat de autoritatile franceze

Un barbat de 36 de ani din comuna Serbauti, condamnat la inchisoare pentru viol, a fost arestat de autoritatile franceze. In data de 15 februarie barbatul, condamnat la data de 9 septembrie 2011 de Judecatoria Suceava la sase ani de inchisoare pentru comiterea infractiunii de viol, a fost incarcerat in Penitenciarul Rahova. Barbatul, care figura urmarit, a fost identificat si arestat de autoritatile franceze, cu sprijinul Serviciului urmariri din cadrul Directiei Investigatii Criminale a I.G.P.R., fiind extradat in Romania in data de 15 februarie.