Un barbat din Sfantul Ilie a fost gasit mort in fosa locuintei

Un barbat de 43 de ani, din satul Sfantul Ilie, a fost gasit mort in fosa locuintei. Vineri, in jurul orei 08.30, sotia acestuia a plecat la serviciu si l-a lasat pe barbat singur acasa. In jurul orei 10.00, acesta urma sa fie transportat de catre cumnata sa, la o policlinica din municipiul Suceava pentru efectuarea unor analize medicale, cel in cauza fiind cunoscut cu probleme de sanatate. Cand cumnata acestuia a ajuns la domiciliul barbatului nu l-a gasit pe acesta nicaieri, iar telefonul si portofelul lui au fost gasite in casa. Speriata, femeia a inceput sa-l caute prin gospodarie si prin vecini. Initial, aceasta l-a cautat pe barbat singura si ulterior impreuna cu mai multe persoane. Un vecin a fost cel care l-a gasit pe barbat cazut in fosa locuintei. Acesta a sunat la 112. La fata lucului a ajuns un echipaj din cadrul ISU Suceava care l-a extras pe barbat din fosa. Din nefericire, echipajul medical ajuns la fata locului nu a mai putut face nimic pentru barbat, constatand decesul acestuia. Politistii au stabilit ca pe trupul barbatului nu erau urme de violenta. Acesta era cunoscut cu probleme de sanatate. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei.