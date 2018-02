Un barbat din Siminicea a fost imobilizat si incatusat de politisti

Barbatul de 39 de ani emana halena alcoolica si a refuzat sa fie testat cu aparatul etilotest.

Un barbat a fost imobilizat si incatusat de politisti. Joi, in jurul orei 23.45, un echipaj din cadrul Politiei orasului Salcea, a oprit pentru control pe DJ 208T, din comuna Siminicea, autoturismul condus de un localnic de 39 de ani. Intrucat emana halena alcoolica si avea un comportament necooperant, refuzand sa coboare din vehicul pentru a fi testat cu aparatul etilotest, politistii au folosit sprayul iritant lacrimogen, barbatul fiind imobilizat si incatusat. Conducatorul auto a fost condus la sediul politiei, unde, a refuzat testarea cu aparatul etilotest, motiv pentru care, a fost transportat la spital, unde, a refuzat si prelevarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural.