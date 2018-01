Un barbat din Siminicea si-a adus amanta acasa, a prezentat-o nevestei drept verisoara lui pentru ca apoi sa ii ceara sa doarma toti trei in acelasi pat

Amanta a fost scoasa din casa de rudele sotiei geloase. Barbatul a sunat la 112 si a spus ca aceasta a fost rapita de doi agenti de politie.

Telenovela in localitatea suceveana Siminicea, dupa ce un barbat de 50 de ani si-a adus amanta acasa, a prezentat-o nevestei drept verisoara lui pentru ca apoi sa ii ceara sa doarma toti trei in acelasi pat. Amanta a fost scoasa din casa de rudele sotiei geloase. Barbatul a sunat la 112 si a sesizat ca doi agenti de politie ar fi rapit-o pe verisoara sa de la domiciliul sau. Duminica, Nicolae T., de 50 ani, din comuna Siminicea, a sesizat prin SNUAU 112 faptul ca, doi agenti de politie ar fi rapit-o pe o verisoara de-a sa de la domiciliul sau. Din verificari a rezultat ca sambata, in intervalul orar 17:00-01:00, de serviciu pe raza localitatii au fost planificati agentul sef adjunct de politie F.H., din cadrul Politiei Orasului Salcea si agentul R.P. din cadrul Postului de Politie Siminicea. La ora 22:29, acestia au fost sesizati prin SNUAU 112 de catre Nicolae.T., despre faptul ca sotia sa, provoaca scandal la domiciliul lor din comuna Siminicea. Cu ocazia deplasarii la fata locului, politistii au constatat ca Nicolae T. se afla in stare avansata de ebrietate, el fiind cel care provoca scandal. Acesta a refuzat sa se legitimeze. Din verificarile efectuate a rezultat ca acesta a adus la locuinta conjugala pe Tatiana N. de 49 ani, din municipiul Dorohoi, judetul Botosani, sub pretextul ca aceasta este verisoara sa, cu mai multe geamantane cu haine, fara acordul sotiei sale. Sotia barbatului si-a dat seama ca femeia este amanta sotului ei. Nicolae T. a provocat scandalul deoarece sotia sa nu era de acord ca toti cei trei sa doarma in aceeasi camera si in acelasi pat. La scurt timp, la locuinta celor doi au venit rudele sotiei barbatului care au convins-o pe presupusa amanta sa paraseasca domiciliul celor doi soti, aceasta plecand doar cu o geanta, restul bagajelor ramanand in locuinta. Apelantul a fost sanctionat contraventional pentru provocarea de scandal si pentru refuzul de a da relatii organelor de politie pentru stabilirea identitatii sale. A doua zi dimineata barbatul a sunat la 112 si a anuntat ca politistii care au interventi la el acasa, i-au rapit verisoara Tatiana N. Cu ocazia deplasarii la fata locului s-a constatat ca Nicolae T. se afla in stare avansata de ebrietate. Barbatul provoca scandal, devenind recalcitrant si amenintand-o cu acte de violenta pe sotia sa, apeland din nou SNUAU 112, pana la sosirea echipajului de politie, prin care ameninta ca o va omori pe sotia sa, motiv pentru care s-a procedat la incatusarea acestuia si s-a solicitat sprijinul unui echipaj medical de ambulanta. Barbatul a fost transportat la Spitaul Judetean Suceava - Sectia de Psihiatrie Burdujeni. In urma audierii Tatianei N, a rezultat ca aspectele sesizate nu se confirma, in sensul ca, vazand scandalul iscat in familie, a plecat de bunavoie la o verisoara de pe raza localitatii Siminicea. In cursul zilei de duminica aceasta a revenit la locuinta celor doi soti, pentru a-si recupera bagajele pe care le lasase acolo in cursul serii. In cauza, politistii s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de "violenta in familie", fiind intocmit dosar penal in acest sens. De asemenea, Nicolae T. a fost sanctionat contraventional cu suma de 2.000 lei pentru apelare abuziva a SNUAU 112 si adresarea de injurii .