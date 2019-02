Un barbat din Solca s-a ales cu dosar penal pentru ca nu si-a prelungit valabilitatea permisului de arma

Un barbat s-a ales cu dosar penal pentru ca nu si-a prelungit valabilitatea permisului de arma. Marti, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Suceava au identificat un barbat de 31 de ani din orasul Solca, posesor legal al permisului de arma, care nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii acestuia si nu a depus arma detinuta la un armurier autorizat in termen de 10 zile de la expirare.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", fiind ridicate si indisponibilizate un permis de arma si o arma neletala.