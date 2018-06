Un barbat din Straja a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,27

Un sofer din Straja a fost prins la volan cu o alcoolemie de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat. Sambata, in jurul orei 16.45, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus, a oprit pentru control pe DJ 209G, din comuna Straja, autoturismul condus de un localnic de 63 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,27 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, in prezența personalului medical, a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi soluționat procedural.