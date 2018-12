Un barbat din Stroiesti a baut diluant in loc de apa

Un barbat de 32 de ani, din comuna Stroiesti, a baut diluant in loc de apa. Incidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 12.30, in timp ce acesta se afla in curtea gospodariei sale.El a ingerat diluant dintr-o slicla de plastic, crezand ca este apa minerala. Imediat dupa ce a consumat lichidul, barbatul si-a dat seama ca nu era apa, ci diluant, insa a continuat treburile gospodareti, crezand ca nu i se va intampla nimic. In jurul orei 18.00, acesta a inceput sa se simta rau si s-a deplasat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a ramas internat in unitatea medicala.