Un barbat din Stulpicani a disparut de sase luni de acasa. Ultima data a fost vazut in policlinica din Gura Humorului

Un barbat din Stulpicani a disparut de sase luni de acasa. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Florin Secman, de 41 de ani, din comuna Stulpicani, care, in data de 12 aprilie, a plecat de la domiciliu in loc necunoscut si nu a mai revenit. Ultima data a fost vazut in policlinica din orasul Gura Humorului. Semnalmente: inalțime 1,70 m, greutate 60 kg, par de culoare neagra cu chelie, fața ovala, fara semne particulare. Persoanele care detin date cu privire la persoana in cauza, sunt rugate sa apelaze Politia prin 112 sau sa se adreseze celei mai apropiate unitati de politie.