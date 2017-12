Un barbat din Suceava a fost arestat dupa ce a violat doua minore pe care la avea in ingrijire. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava au dispus punerea in miscare a actiunii penale si au solicitat judecatorului de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava arestarea preventiva a lui Marian Vasile Oanea, aflat in stare de retinere, sub aspectul savarsirii a doua infractiuni de "viol in forma continuata". Din probatoriul administrat in cauza, pana la acest moment al urmaririi penale, a rezultat faptul ca in perioada iunie 2016 - 06 octombrie 2017, Marian Vasile Oanea a intretinut in mod repetat relatii sexuale normale si orale cu minorele P.F.M., in varsta de 10 ani, si P.B.G., in varsta de 13 ani, impotriva vointei acestora, minorele aflandu-se in ingrijirea si ocrotirea acestuia si a concubinei sale. Luni, judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Judecatoriei Suceava a admis propunerea Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava si a dispus arestarea preventiva individului pentru o durata de 30 de zile.