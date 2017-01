Proprietarul a suferit arsuri de gradele II si III la nivelul fetei si a membrelor superioare.

Un barbat din Sucevita a ajuns la spital cu arsuri dupa ce i-a explodat o butelie in fata. Luni, in jurul orei 12.00, un barbat de 74 de ani, din comuna Sucevita, a pus in baia de la etajul locuintei, un aragaz si o butelie pentru a incalzi incaperea. Din cauza unor improvizatii la furtunul de alimentare cu gaz de la butelia de la aragaz a avut loc o acumulare de gaz urmata de o explozie. Proprietarul a suferit arsuri de gradele II si III la nivelul fetei si a membrelor superioare. Barbatul locuieste singur si a alertat un vecin de cele intamplate, care a sunat la 112. Batranul a primit ingrijiri medicale de la echipajul de ambulanta sosit la fata locului, dupa care a fost transportat la Spitalul Municipal Radauti de unde a fost transferat la Spitalul Judetean Suceava, unde a ramas internat. In urma exploziei a fost daramat un perete al baii de la etajul imobilului iar alt perete al incaperii a fost partial distrus.