Un barbat din Sucevita a fost amendat pentru transport ilegal de material lemnos

Un barbat din Sucevita a fost amendat pentru transport ilegal de material lemons. Miercuri, ora 15.30, o patrula din cadrul Politiei orasului Solca, a identificat stationata in afara partii carosabile a DC 178, din comuna Arbore, autoutilitara incarcata cu material lemnos si condusa de un barbat de 38 de ani din comuna Sucevita. Cu ocazia verificarii documentelor de provenienta a materialului lemnos, politistii au constatat faptul ca, avizul primar de insotire prezenta o modificare vizibila la data emiterii. In urma verificarilor efectuate in aplicatia informatica, politistii au stabilit faptul ca, avizul emis de Ocolul Silvic Marginea, pentru cantitatea de 3 m.c. lemn rotund de esenta fag, figureaza ca fiind emis la data de 21 februarie, ora 09.23, cu termen de valabilitate pana la data de 21 februarie, ora 19.00. Materialul lemnos, a fost inventariat de reprezentantii Ocolului Silvic Solca, care au stabilit faptul ca, barbatul transporta ilegal, cantitatea de 2,79 m.c. lemn de foc de esenta fag. In cauza, s-a dispus sanctionarea contraventionala a conducatorului auto si confiscarea materialului lemnos in valoare de 446 lei, ce a fost predat in custodie Ocolului Silvic Solca. Totodata, intrucat avizul de insotire a materialului lemnos prezenta suspiciuni de falsificare a datelor prin suprascriere, fapt recunoscut de conducatorul auto, in cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "fals material in inscrisuri oficiale" si "uz de fals", ce va fi solutionat procedural.