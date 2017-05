Un barbat din Ulma a fost retinut pentru ca a incalcat odinul de restrictie. Acesta a mers la locuinta fostei sotii unde a facut scandal si a spart un geam

Politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au dispus prin ordonanta retinerea acestuia pentru o perioada de 24 de ore, acesta introdus in arestul IPJ Suceava.

Un barbat din Ulma a fost retinut pentru ca a incalcat odinul de restrictie. Politistii Postului de Politie Ulma au fost sesizati telefonic de o femeie de 49 de ani, din comuna Ulma, despre faptul ca la domiciliul acesteia a venit fostul sot si i-a distrus cu pumnii un geam de la locuinta. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca miercuri, in jurul orei 07.20, la domiciliul femeii a venit fostul sot in varsta de 45 de ani, din aceeasi localitate, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Acesta a spart cu pumnii geamul usii de la intrarea dormitorului din incinta imobilului unde aceasta locuia. Fostul sot are ordin de restrictie prin hotarare judecatoreasca, prin care nu are voie sa se apropie de domiciliul femeii la o distanta de mai putin de 200 de metri si sa nu ia contact cu aceasta prin telefon sau alte mijloace. Politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au dispus prin ordonanta retinerea acestuia pentru o perioada de 24 de ore, acesta introdus in arestul IPJ Suceava. Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de "nerespectarea hotararii judecatoresti" si "distrugere". "Cererile pentru emiterea ordinului de protectie pentru victimele violentei in familie se vor judeca de urgenta, in termen de cel mult 72 de ore de la depunerea cererii. Conform legii, persoana a carei viata, integritate fizica sau psihica, ori libertate este pusa in pericol printr-un act de violenta din partea unui membru al familiei poate solicita instantei ca, in scopul inlaturarii starii de pericol, sa emita un ordin de protectie, prin care sa dispuna, cu caracter provizoriu, una sau mai multe masuri, respectiv obligatii sau interdictii. Sanctiunea nerespectarii ordinului , incalcarea oricareia dintre masurile dispuse prin ordinul de protectie constituie infractiunea de nerespectare a hotararii judecatoresti si se pedepseste cu inchisoare de la o luna la un an. In caz de condamnare, nu se poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei. Prevenirea violentei intrafamiliale este o prioritate pentru politisti, avand in vedere implicatiile deosebite asupra copiilor generate de comportamentul violent in mediul familial", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.