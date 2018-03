Barbatul in varsta de 31 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un barbat din Valea Moldovei a fost prins la volan cu permis de conducere fals. Duminica, in jurul orei 21.00, un echipaj rutier din cadrul Politiei orasului Gura Humorului a oprit pentru control pe DC 27, din comuna Paltinoasa, autoturismul condus de un barbat de 31 de ani, din comuna Valea Moldovei. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata, cu ocazia verificarii documentelor, barbatul a prezentat un permis de conducere eliberat de autoritatile ucrainene prin care se atesta faptul ca, a obtinut mai multe categorii auto in perioada 2012-2015.Intrucat existau suspiciuni cu privire la autenticitatea permisului de conducere prezentat, politistii au efectuat verificari in bazele de date, ocazie cu care s-a constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere si nu figureaza ca fiind detinator de pasaport, eliberat de autoritatile romane. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere" si "uz de fals", ce va fi solutionat procedural.