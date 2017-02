Un barbat din Vama a sarit la bataie cu o bata la doi politisti

Fata de individ s-a luat masura controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile.

Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Campulung Moldovenesc au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile fata de N.Balatag, din comuna Vama, pentru savarsirea infractiunii de ultraj. In data de 3 februarie, printr-un apel la SNUAU 112, s-a sesizat faptul ca N. Balatag transporta material lemnos fara sa detina documente legale de insotire, motiv pentru care la fata locului s-a deplasat un echipaj de politie format din doi agenti de politie din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama, in localitatea Vama, pe strada 22 Decembrie. La fata locului a fost depistat N.Balatag, care, impreuna cu R.I.P., descarcau butuci din caruta, aruncandu-i in curtea adiacenta drumului pe care se aflau. Agentii de politie au incercat legitimarea celor doi, insa N.Balatag a refuzat sa prezinte actele de identitate, avand o atitudine recalcitranta fata de agentii de politie. In continuare, agentii de politie au incercat sa-l conduca la sectia de politie, in vederea identificarii, insa barbatul a refuzat sa-i insoteasca pe oamenii legii, i-a amenintat in mod repetat cu acte de violenta, dupa care s-a indreptat spre atelajul hipo de unde a luat o bata din lemn cu lungimea de circa doi metri, indreptandu-se in mod amenintator inspre cei doi agenti de politie, cu intentia de a-i lovi, amenintandu-i cu moartea. Individul a fost imobilizat si incatusat de catre cei doi agenti de politie, fiind ulterior condus la Sectia de politie Vama.