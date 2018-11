Un barbat din Vatra Dornei a fost gasit spanzurat in garajul sau

Un barbat de 64 de ani, din municipiul Vatra Dornei, a fost gasit spanzurat in garajul sau. Descoperirea macabra a fost facuta vineri dimineata de fiul si nora acestuia. Cei doi au sunat imadiat la 112 si pana la sosirea politistilor au taiat funia cu care era legat barbatul. La fata locului s-a prezentat un echipaj medical, care a constatat decesul acestuia. Potrivit rudelor, barbatul consuma frecvent bauturi alcoolice si a amenintat in mai multe randuri ca se va sinucide. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei decesului.