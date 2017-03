Un barbat din Vatra Dornei a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat

Barbatul de 47 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un sofer a fost prins la volan cu permisul de conducere suspendat suspendat. Luni, ora 07.20, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama, a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din municipiul Campulung Moldovenesc, autoturismul condus de un barbat de 47 de ani, din municipiul Vatra Dornei. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul are permisul de conducere suspendat in perioada 18 martie -15 iunie, pentru infractiuni la regimul rutier. Politistii au intocmit in cauza sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu permisul de conducere suspendat", ce va fi solutionat procedural.