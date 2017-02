Individul a fost identificat de politisti si s-a ales cu dosar penal.

Un barbat din Vatra Dornei a furat o motocicleta din curtea unei locuinte. Joi, in urma continuarii cercetarilor in cauza din noaptea de 29 spre 30 septembrie 2016, privind furtul unei motociclete, apartinand unui minor de 16 ani din comuna Iacobeni, lasata neasigurata in curtea locuintei bunicii sale din comuna Ciocanesti, politistii Biroului Investigatii Criminale Vatra Dornei au reusit identificarea autorului, ca fiind un barbat de 29 de ani, din municipiul Vatra Dornei. Prejudiciul in valoare de 1.400 euro a fost recuperat si restituit partii vatamate. Cercetarile continua sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, dosarul penal urmand sa fie solutionat procedural.