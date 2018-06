Un barbat din Vatra Dornei a zacut mort in casa zile intregi, pana cand un vecin a reclamat la 112 mirosul care venea din locuinta acestuia

Un barbat de 64 de ani, din Vatra Dornei, a zacut mort in propiul apartament mai bine de doua saptamani fara ca cineva sa isi dea seama. Luni seara un vecin a sunat insa la 112 si a anuntat Politia cu privire la faptul ca din apartamentul vecinului sau, Caba Constantin, iese un miros urat iar pe acesta nu l-a vazut de aproximativ doua saptamani si este posibil sa fie decedat in locuinta. Barbatul a solicitat interventia autoritatilor pentru a se putea intra in apartament. La fata locului, echipajul din cadrul Detasamentul de Pompieri Vatra Dornei a fortat usa locuintei, gasindu-l in interior pe Caba Constantin decedat. El locuia singur.Cadavrul a fost gasit in pat, in pozitia culcat, pe spate. Corpul persoanei decedate nu prezenta urme de violenta. In urma audierii martorilor a rezultat faptul ca numitul Caba Constantin a fost vazut ultima oara pe 4 iunie iar acesta se deplasa greu si avea probleme de sanatate. Cadavrul a fost depus la morga Spitalului Vatra Dornei, in vederea efectuarii autopsiei medico legale.In cauza s-a intocmit dosar de cercetare penala sub aspectul infractiunii de moarte suspecta.