Un barbat din Vatra Dornei si-a dat foc la canapea dupa ce s-a certat cu sotia

Un barbat de 49 de ani, din municipiul Vatra Dornei, si-a dat foc la canapea dupa ce s-a certat cu sotia. Barbatul a amenintat ca va da foc la casa. In cursul zilei de miercuri, in timp ce se aflau la domiciliu, intre cei doi soti a izbucnit un scandal, mai ales ca barbatul consumase in mod exagerat alcool. La un moment dat, acesta si-a amenintat sotia dupa care a scos din casa in curte o canapea, careia i-a dat foc si a ars in totalitate. Femeia a sunat la 112. La fata locului au ajuns politistii, barbatul amenintand ca va da foc la casa. Acesta a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Campulung Moldovenesc. Oamenii legii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de amenintare si distrugere.