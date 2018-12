Un barbat din Vatra Dornei si-a pierdut viata dupa ce a fost prins sub un utilaj

Accidentul de munca a avut loc in incinta Mopan din Vatra Dornei.

Un barbat de 52 de ani, din municipiul Vatra Dornei, si-a pierdut viata dupa ce a fost prins sub un utilaj. Tragedia s-a petrecut in incinta S.C. Mopan Suceava S.A, din municipiul Vatra Dornei, luni seara. La fata locului au ajuns politistii care au vorbit cu seful de unitate. Cel din urma a declarat ca barbatul de 52 de ani nu mai era angajat al unitatii din data de 15 decembrie. Mai mult, seful de tura a declarat ca nu stie de ce victima se afla in unitate si de ce lucra la respectivul utilaj(banda transportatoare la inaltime a sacilor cu faina). In urma examinarii exterioare a cadavrului, politistii au stabilit ca prezenta leziuni la nivelului capului, fara urme de violenta pe corp. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, in vederea efectuarii necropsiei. In acest caz au fost anuntati lucratorii Inspectoratului Teritorial de Munca Suceava pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs accidentul.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal privind infractiunile de neluarea masurile legale de securitate si sanatate in munca, nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca si ucidere din culpa.