Un barbat din Vatra Dornei si-a pierdut viata in urma unui accident stupid

Tragedie. Un barbat de 30 de ani, din Vatra Dornei, a murit dupa ce s-a lovit cu capul de o placa de beton. Accidentul s-a petrecut in incinta societatii pentru care acesta lucra. C.F.B era angajat in functia de conducator auto la o brutarie, punct de lucru Neagra Sarului. Marti dupa-amiaza, acesta s-a deplasat la sediul firmei, dupa ce a distribuit painea. In incinta societatii acesta s-a intalnit cu un alt angajat, care tocmai terminase de reparat un malaxor. Intrucat malaxorul se afla in pozitia culcat, barbatul de 30 de ani impreuna cu celalalt angajat au vrut sa-l puna in picioare. Cei doi au incercat sa ridice malaxorul, iar la un moment dat C.F.B a alunecat si s-a lovit cu capul de placa de beton din incinta societatii. Din nefericire, in urma leziunilor suferite barbatul a decedat. La fata locului au ajuns politistii. In urma examinarii sumare a cadavrului, nu au fost identificate urme de violent pe corp, ci doar leziuni la nivelul capului. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Vatra Dornei, in vederea efectuarii necropsiei. In acest caz au fost anuntati si inspectorii ITM Suceava pentru a stabili imprejurarile exacte in care s-a produs accidentul. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "moarte suspecta", "neluarea masurilor de securitate si sanatate in munca" si "nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca".