Un barbat din Vatra Moldovitei a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovit de o masina

Un barbat de 68 de ani, din comuna Vatra Moldovitei, a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Suceava, dupa ce a fost lovit de o masina. Accidentul a avut loc miercuri seara, pe DN 17 A, pe raza comunei Vatra Moldovitei. In timp ce conducea autoturismul, un barbat de 37 de ani, cetatean ucrainean, a surprins si accidentat grav pietonul, care se deplasa pe partea carosabila pe langa o bicicleta, in acelasi sens de mers. In urma impactului, pietonul a fost grav ranit. El a fost transportat la spital, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio facial, traumatism coloana cervicala, traumatism toraco-abdominal, traumatism coapsa dreapta, fractura baza de craniu, fracturi costale. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal.