Un barbat din Vatra Moldovitei a ajuns la spital dupa ce a vrut sa opreasca o masina cu mainile goale

Acesta a fost ranit dupa ce a fost prins intre masina si o magazie, si a ajuns in final la spital.

Un barbat de 48 de ani, din comuna Vatra Moldovitei, a ajuns la spital in stare grava dupa ce s-a pus in fata masinii sale pentru a o opri. Luni dimineata, barbatul s-a intors la domiciliu, a oprit masina in fata portii de acces in curtea casei, pe o poteca in plan inclinat, fara insa sa o asigure si sa traga frana de mana. Dupa ce a deschis poarta a vazut ca masina o ia la vale si a incercat s-o opreasca punandu-se in fata ei si cu mainile pe capota. Barbatul a fost prins intre autoturism si o magazie de lemne din curte, suferind leziuni. La fata locului a fost solicitat un echipaj medical. Victima a fost transportata cu o ambulanta SMURD la Spitalul Campulung Moldovenesc si ulterior transferat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral minor, luxatie sold drept si escoriatii faciale.