Un barbat din Veresti a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din caruta

Un barbat in varsta de 32 de ani, din satul Corocaiesti, comuna Veresti a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut din caruta. Accidentul a avut loc joi la orele amiezii, pe DC 66, pe raza comunei Veresti. Barbatul se deplasa cu atelajul tras de un cal, cand la un moment dat, a cazut din caruta pe partea carosabila. Carutasul a fost grav ranit. Acesta a fost transportat de un echipaj SMURD la Spitalul Judetean Suceava, unde a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, coma gradul II, traumatism toraco-abdominal, hematom epicranian. Barbatul a ramas internat in Sectia de Neurochirurgie a spitalului. Carutasul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest din cauza ranilor suferite.