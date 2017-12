Un barbat din Veresti a fost retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani

Barbatul a cauzat un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului in suma de 128.847 lei

O echipa complexa formata din lucratori de politie judiciara din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, efectueaza cercetari intr-o cauza penala privind savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata. In aceasta cauza penala, in cursul zilei de 13 decembrie, ca urmare a obtinerii mandatului de perchezitie emis de judecatorul de dreturi si libertati din cadrul Tribunalului Suceava, a fost efectuata o perchezitie domiciliara la locuinta lui Bradut Stanescu, din comuna Veresti. Activitatile au fost efectuate de lucratori de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, cu sprijinul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Suceava, precum si cu sprijinul Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava si al Inspectoratului Judetean de Jandarmi Suceava. In cauza penala mentionata, Bradut Stanescu este cercetat pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, in forma continuata. Din probele administrate pana la acest moment al urmaririi penale au rezultat urmatoarele aspecte de fapt: in perioada 2015 - 2017, in calitate de persoana fizica neautorizata, Bradut Stanescu a achizitionat, in baza a 73 de facturi fiscale, atat personal, cat si prin intermediul unor membri de familie sau persoane apropiate, cantitati mari de tabla de la societati comerciale din municipiul Galati, pe care a comercializat-o ulterior, uneori dupa prelucrare, fara a emite documente legale si fara a inregistra si declara veniturile realizate, in cuantum total de 2.284.792 lei, cauzand un prejudiciu total bugetului general consolidat al statului in suma de 128.847 lei(TVA - 70.089 lei, impozit pe venit -40.263 lei, contributii de asigurari sociale - 3.849 lei, contributii de asigurari sociale de sanatate - 14.646 lei) (infractiunea de evaziune fiscala). In aceeasi perioada, Stanescu Bradut a ascuns si disimulat adevarata provenienta a sumei de 128.847 lei, provenita din infractiunea de evaziune fiscala, respectiv intr-o prima etapa barbatul a ascuns sumele de bani obtinute din infractiunea de evaziune fiscala prin reintroducerea acestora in circuitul economic, prin achizitii de tabla efectuate in mod succesiv, activitate continuata si apoi urmata de disimularea adevaratei naturi a provenientei bunurilor, cunoscand ca acestea provin din infractiuni, respectiv prin efectuarea de investitii(achizitionarea a doua autoutilitare, construirea de noi anexe, imbunatatiri aduse imobilului in care locuieste - pavarea intregii curti, construirea de porti(infractiunea de spalare de bani). Cu ocazia efectuarii perchezitiei domiciliare, a fost identificata si ridicata o suma considerabila de bani(peste 400.000 de lei), si au fost identificate si ridicate cantitati mari de materiale(tabla, accesorii pentru acoperisuri din tabla). La data de 13 decembrie, organele de politie din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Suceava - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au dispus retinerea lui Bradut Stanescu, pentru 24 de ore. Ulterior, la aceeasi data, procurorul din cadrul Parchetul de pe langa Tribunalul Suceava a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Stanescu Bradut, acesta dobandind calitatea de inculpat.