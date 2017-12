Un barbat din Vicovu de Jos a fost retinut de politisti dupa ce a furat un laptop dintr-o scoala din localitate. In urma continuarii cercetarilor privind furtul unui laptop dintr-o sala de clasa a Scolii Gimnaziale I-VIII "Ioan Vicoveanu" din comuna Vicovu de Jos, politistii au reusit identificarea autorului ca fiind un localnic de 31 de ani. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in data de 21 decembrie, in intervalul orar 09.00-12.30, cu ocazia sarbatorilor de iarna si a sosirii vacantei, in sala de clasa a avut loc o serbare, dupa care elevii au plecat acasa, iar invatatoarea a participat la o sedinta, ocazie cu care, profitand de faptul ca, sala de clasa a ramas descuiata, intrucat femeia de serviciu urma sa faca curatenie, barbatul a patruns in interior si a sustras laptopul in valoare de circa 1.700 lei. Astfel, cu ocazia audierilor, autorul, cunoscut cu antecedente penale, a recunoscut fapta comisa, acesta fiind retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca, joi, sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti pentru stabilirea unei masuri preventive. Laptopul a fost recuperat si predat invatatoarei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, ce va fi solutionat procedural.