Individul a fost prins beat la volan.

Un barbat din Vicovu de Sus a fost arestat pentru 30 de zile dupa ce a lovit un politist. Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Vasile Cozma, din orasul Vicovu de Sus, pentru savarsirea infractiunilor de ultraj si refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice. Potritiv anchetatorilor, in data de 10 februarie, in jurul orei 20.45, in timp ce M.C., agent de politie in cadrul Compartimentului de Ordine Publica Vicovu de Sus, se afla in exercitarea atributiilor de serviciu, a oprit pentru control autoturismul marca Audi A4, ce se deplasa sinuos pe strada Protopop Ionel Malos din orasul Vicovu de Sus. Conducatorul auto, care a fost identificat ulterior in persoana lui Vasile Cozma si care emana o puternica halena alcoolica, a refuzat sa dea detalii cu privire la identitatea sa, a avut un comportament violent si a incercat sa se sustraga de la luarea masurilor legale, drept pentru care s-a procedat la incatusarea acestuia, iar in timpul efectuarii procedurii, acesta, profitand si de faptul ca rudele sale incercau sa ii ia apararea, l-a lovit de doua ori cu capul in zona fetei pe agentul M.C. Ulterior, in prezenta medicului de garda de la Spitalul Municipal Radauti, individul a refuzat recoltarea mostrelor biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Fata de barbat a fost dispusa masura retinerii pentru 24 ore. Acesta a fost prezentat sambata instantei de judecata cu propunere de arestare preventiva. Magistratii Judecatoriei Radauti au admis cererea procurorilor si au dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele barbatului pentru o perioada de 30 de zile.