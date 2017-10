Soferul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru stabilirea masurilor legale ce se impun.

Un barbat din Vicovu de Sus a fost prins cu tigari de contrabanda in urma unui control in trafic. Duminica dimineata, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, a oprit pentru control pe DN 17A, din comuna Sucevita, autoturismul condus de un barbat de 61 de ani, din orasul Vicovu de Sus. In urma controlului autoturismului, politistii au identificat ascunse, in doua compartimente special amenajate, 3.220 pachete cu tigari de contrabanda, bunuri despre care barbatul a declarat ca le-a achizitionat sambata de la persoane necunoscute, din Piata orasului Vicovu de Sus. Barbatul a declarat ca urma sa vanda tigarile intr-o piata din municipiul Cluj. Tigarile in valoare de 30.000 lei au fost confiscate, iar autoturismul in valoare de circa 2.000 de euro, a fost indisponibilizat la sediul politiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de contrabanda. Barbatul a fost retinut pentru 24 de ore si incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, pentru stabilirea masurilor legale ce se impun.