Un barbat din Vicovu de Sus a fost retinut de politisti. A fost prins la volan beat si fara permis

Un barbat beat si fara permis, retinut de politistii din Vicovu de Sus. Joi, jurul orei 07.00, politistii din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus au oprit pentru control pe strada 1 Decembrie din orasul Vicovu de Sus, autoturismul condus de un barbat, de 29 de ani, localnic. Intrucat acesta emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul alcooltest rezultand o alcoolemie de 0,63 mg/l alcool pur in aerul expirat. Totodata susnumitul a fost verificat in baza de date, constatandu-se ca are permisul de conducere retinut din data de 24 septembrie 2015. Ulterior celui in cauza i-au fost recoltate probe de sange in vederea stabilirii alcoolemiei si s-a dispus luarea masurii retinerii fata de acesta pentru o perioada de 24 de ore, urmand ca vineri sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti in vederea luarii unei masuri preventive. S-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau al altor substante". Totodata soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda de 1000 de lei intrucat autoturismul avea polita de asigurare obligatorie expirata, fiindu-i retinute certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare ale autoturismului. Barbatul a fost introdus in arestul I.P.J. Suceava.