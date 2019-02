Un barbat din Vicovu de Sus a fost retinut dupa ce a incalcat ordinul de protectie

Un barbat de 44 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce a incalcat ordinul de protectie.

Marti seara, politistii Politiei orasului Vicovu de Sus au fost sesizati de o femeie de 43 de ani, localnica, cu privire la faptul ca in jurul orelor 17.30, fostul sot, Ilie Schipor, de 44 de ani, din aceeasi localitate, s-a deplasat la domiciliul ei.

Incepand cu data de 18 februarie barbatul a fost obligat prin hotararea civila sa pastreze o distanta de minim 100 de metri de reclamanta si locuinta ei.

Individul a fost identificat in locuinta fostei sotii. Acesta era in stare avansata de ebrietate. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "nerespectarea hotararii judecatoresti". De asemenea, oamenii legii

au dispus prin ordonanta retinerea lui Ilie Schipor pentru o perioada de 24 de ore, fiind depus in C.R.A.P. al I.P.J. Suceava.