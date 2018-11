Un barbat din Vicovu de Sus a murit dupa ce a cazut cu tot cu scara

Un barbat de 50 de ani, din orasul Vicovu de Sus, a murit dupa ce a cazut cu tot cu scara pe care se afla. Marti, in jurul orei 13.00, vicoveanul taia un cires in curtea casei. La un moment dat, scara pe care acesta statea a alunecat, barbatul s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se in zona capului. La fata locului a ajuns un echipaj medical. Din nefericire cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru victima, declarand decesul. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei. Rudele au declarat ca barbatul nu era cunoscut cu probleme de sanatate.