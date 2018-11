Un barbat din Vicovu de Sus s-a ales cu dosar penal pentru ca nu si-a prelungit valabilitatea permisului de arma

Arma de vanatoare a fost ridicata si indisponibilizata de politisti.

Un barbat de 38 de ani, din orasul Vicovu de Sus, s-a ales cu dosar penal pentru ca nu si-a prelungit valabilitatea permisului de arma. Acesta nu s-a prezentat pentru prelungirea valabilitatii permisului si nu a depus arma detinuta la un armurier autorizat in termen legal de zece zile de la expirarea acestuia. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "nerespectarea regimului armelor si munitiilor", arma de vanatoare fiind ridicata si indisponibilizata de politisti.