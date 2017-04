Barbatul de 33 de ani avea o alcoolemie de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Un barbat din Vicovu de Sus s-a urcat la volan beat si fara permis. In noaptea de sambata spre duminica, ora 04.20, o patrula din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea a oprit pentru control un autoturism, care se deplasa sinuos pe DN 17A raza comunei Marginea, condus de un barbat de 33 ani din orasul Vicovu de Sus. Barbatul le-a declarat politistilor ca nu are la el nici un document. In urma verificarii in bazele de date ale Politiei Romane s-a stabilit ca acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 0,76 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".