Un barbat din Voitinel a intrat cu masina pe contrasens unde a acrosat un alt autoturism. O persoana a fost ranita

Un barbat din Voitinel a intrat cu masina pe contrasens unde a acorsat un alt autoturism. Joi, in jurul orei 14.20, in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Voitinel, ajuns in intersectia cu DC Pietroasa, un localnic de 33 de ani a patruns pe sensul opus si a acrosat autoturismul condus regulamentar de un tanar de 21 de ani din aceeasi localitate. Din accident, a rezultat ranirea usoara a unei femei de 27 de ani din comuna Voitinel, pasagera in autoturismul condus de barbatul de 33 de ani, care a fost transportata la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, nefiind necesara internarea. Cei doi conducatori auto au fost testati cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative, dupa care, la spital, li s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.