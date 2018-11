Un barbat din comuna Moldovita a fost gasit mort in albia unui parau

Un barbat de 58 de ani, din satul Argel, comuna Moldovita, a fost gasit mort in albia paraului Argel. Descoperirea macabra a fost facuta de catre un localnic in cursul zilei de sambata. Acesta a sunat la 112. Potrivit martorilor, barbatul decedat a fost vazut ultima data vineri, in stare avansata de ebrietate. Politistii au stabilit faptul ca acesta nu si-a petrecut acasa noaptea de vineri spre sambata. Apropiatii sustin ca barbatul consuma frecvent bauturi alcoolice. Trupul neinsufletit al acestuia a fost transportat la morga Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzei mortii.