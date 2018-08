Un barbat din comuna Slatina a ajuns in stare grava la spital dupa un accident de moped

Un barbat de 51 de ani, din comuna Slatina, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe un moded. Accidentul a avut loc miercuri, pe DC 16, in afara satului Herla, comuna Slatina. Barbatul in timp ce conducea mopedul a pierdut controlul asupra directiei de mers si a cazut. Acesta nu purta casca de protectie si a fost grav ranit. Din cauza leziunilor suferite, barbatul nu a putut fi testat cu aparatul etilotest, insa, la spital, i s-au recoltat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. Totodata, in urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, acesta nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "vatamare corporală din culpa" si "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.