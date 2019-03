Un barbat din localitatea Fundu Moldovei a fost gasit mort in albia raului Moldova

Un barbat de 65 de ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost gasit mort in albia raului Moldova. Din cercetari a rezultat ca joi seara, in jurul orei 18:00, victima a plecat de acasa cu intentia de a ajunge la magazinul situat la o distanta de circa 500 m de domiciliu, pentru a cumpara o sticla de bautura alcoolica, insa nu s-a mai intors. In jurul orei 21:00, fiica barbatului, impreuna cu o ruda, au inceput cautarea acestuia. Vineri dimineata, in jurul orei 08.00, trupul barbatului a fost gasit in albia raului Moldova.La fata locului s-au prezentat un echipaj de ambulanta si unul de pompieri. Trupul barbatului a fost scos din rau, iar cadrele medicale au constatat decesul. Potrivit politistilor, in cauza nu exista suspiciuni cu privire la cauza producerii decesului, barbatul fiind cunoscut ca si consumator frecvent de bauturi alcoolice. Acesta a fost vazut sub influenta bauturilor alcoolice chiar in ziua in care a disparut. Trupul neinsufletit a fost transportat la morga in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cu exactitate a cauzelor producerii decesului.