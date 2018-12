Un barbat din localitatea Fundu Moldovei a fost gasit spanzurat

Acesta locuia singur.

Un barbat de 61 de ani, din comuna Fundu Moldovei, a fost gasit spanzurat in podul casei sale. Descoperirea macabra a fost facuta de fiica si ginerele acestuia. Cei doi, vazand ca acesta nu raspunde la telefon, s-au deplasat joi, in jurul orei 14.00, la locuinta lui. Acestia l-au cautat pe barbat in casa si anexe, gasindu-l spanzurat in podul locuintei. Ginerele a sunat la 112. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Municipal Campulung Moldovenesc, in vederea efectuarii necropsiei.