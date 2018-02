Un barbat din muncipiul Suceava a ajuns la spital dupa ce a fost strivit de un camion

Un barbat in varsta de 60 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns ranit la spital dupa ce a fost strivit de un camion. Acesta este angajat la o firma in localitatea Romanesti si accidentul de munca avut loc marti dimineta, pe cand acesta repara un camion. Un tanar de 24 ani, din comuna Draguseni, angajat in cadrul aceleiasi societati, pentru a face loc altei autoutilitare in curtea societatii, a urcat la volanul autocamionului respectiv, l-a condus pe o distanta de circa cinci metri, insa, intrucat a auzit un strigat puternic, a oprit autovehiculul. In momentul in care a coborat, a constatat ca sub remorca, la prima axa, se afla barbatul de 60 de ani. Tanarul a declarat ca nu stia ca acesta facea lucrari de reglare la sistemul de franare. In momentul in care autocamionul s-a miscat de pe loc, mecanicul a fost prins intre sol si cutia metalica instalata sub remorca, suferind astfel leziuni. Cu ajutorul angajatilor societatii, victima a fost scoasa de sub remorca, fiind preluata de un echipaj de ambulanta si transportata la Spitalul Judetean Suceava, fiind diagnosticata cu "traumatism la coloana in zona lombara si cervicala si la soldul drept". Angajatorul a sesizat Inspectoratul Teritorial de Munca in vederea efectuarii de verificari in cauza. Politistii au intocmit dosar penal cu pentru savarsirea infractiunilor de "nerespectarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca" si "vatamare corporala din culpa".