Un barbat din municipiul Suceava a ajuns la spital dupa ce a cazut de pe o scara

Un barbat de 68 de ani, din municipiul Suceava, a ajuns in stare grava la spital dupa ce a cazut de pe o scara. Accidentul s-a petrecut pe cand acesta se afla in curtea locuintei. In timp ce statea pe o scara metalica, el s-a dezechilibrat si a cazut, lovindu-se la spate si in zona capului.

La fata locului s-a deplasat un echipaj de ambulanta, care l-a transportat pe barbat la Spitalul Judetean de Urgenta Suceava, unde i s-au acordat ingrijiri medicale si a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral.