Un barbat din municipiul Suceava a cazut intr-un canal in timp ce incerca sa isi faca nevoile in spatele unui magazin

Un barbat de 28 de ani din municipiul Suceava a cazut intr-un canal in timp ce incerca sa isi faca nevoile. Acesta a fost scos de pompieri. Incidentul s-a petrecut vineri noapte in spatele magazinului Cvartet, din zona Albina, a municipiului Suceava. Barbatul, care se afla in stare avansata de ebietate, s-a dus in spatele magazinului pentru a-si satisface nevoile fiziologice. Acesta a cazut intr-un canal de colectare. La fata locului a ajuns un echipaj din cadrul ISU Suceava, care a intervenit cu scara si l-a scos pe barbat. Un echipaj SMURD l-a transportat pe acesta la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul nu a suferit leziuni corporale. Acesta a cazut intr-un canal de colectare, care era acoperit cu o placa de tabla, care nu era asigurata cu elemente de fixare. Barbatul nu a depus plangere.