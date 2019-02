Un barbat din municipiul Suceava a fost prins la volan cu o alcoolemie record

Un barbat din municipiul Suceava s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins in trafic avand o alcoolemei record. Vineri, in jurul orei 23.45, politistii din cadrul Politiei Municipiului Suceava, Biroul Rutier, au oprit pentru control pe strada Gheorghe Doja, din municipiul Suceava, autoturismul marca Dacia Logan, condus de barbatul de 50 de ani.Intrucat conducatorul auto emana halena alcoolica a fost testat cu aparatul etilotest rezultatul fiind de 1,21 mg./l. alcool pur in aerul expirat si ulterior i s-au prelevat mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului".