Un barbat din municipiul Suceava s-a sinucis pentru ca nu suporta gandul divortului de sotie. Tanarul de 30 de ani s-a spanzurat joi seara, intr-o padure de la marginea cartierului Burdujeni Sat. El a fost gasit de un localnic, care a trecut prin zona si care dupa macabra descoperire a sunat imediat la 112. Barbatul in timp ce se deplasa pe drumul dintre padure si imasul din apropierea cartierului Burdujeni Sat, la aproximativ 500 metri de ultimul imobil a vazut un autoturism stationat, cu motorul pornit si farurile aprinse.In partea stanga a masinii respective acesta a vazut un tanar care era atarnat cu o funie de un copac de la marginea padurii. Un echipaj al Ambulantei, sosit la fata locului, a taiat funia cu care barbatul era spanzurat de copac si a incercat sa-l resusciteze. Acesta nu a mai putut fi salvat, constatandu-se decesul. Politistii l-au identificat ulerior pe decedat, pe baza documentelor gasite in autoturism. S-a luat legatura cu un coleg de serviciu al acestuia, care a declarat faptul ca tanarul a divortat recent de sotia sa si era foarte afectat de acest fapt. De altfel, chiar in cursul zilei de joi acesta a contactat-o telefonic pe fosta sotie si i-a spus ca intentioneaza sa se sinucida. Trupul neinsufletit al barbatului a fost transportat la morga Spitalului Judetean Suceava, pentru efectuarea autopsiei in vederea stabilirii cauzelor decesului. Tanarul era managerul regional al unei mari firme din Bucuresti.