Cei doi soti s-au ales cu dosare penale.

Un barbat fara permis a fost prins de politisti la plimbare cu masina sotiei. Duminica dupa-amiaza, o patrula din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurala Galanesti a oprit pentru control pe un DC din comuna Voitinel, autoturismul condus de un localnic de 35 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, barbatul a luat autoturismul ce apartine sotiei sale de 26 de ani, din aceeasi localitate, cu incuviintarea acesteia, femeia stiind faptul ca sotul ei nu detine permis de conducere. In cauza s-a intocmit dosar penal, barbatul de 35 de ani fiind cercetat sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", iar sotia sa de 26 de ani sub aspectul comiterii infractiunii de "incredintarea unui vehicul pentru a fi condus pe drumurile publice unei persoane despre care stia ca nu poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.