Un barbat fara permis a fost retinut dupa ce a provocat un accident, iar apoi si-a abandonat masina pe marginea drumului

Un barbat de 31 de ani, din orasul Frasin, s-a urcat fara permis la volan si a provocat un accident. Acesta si-a abandonat masina pe marginea drumului. Sambata dupa amiaza, o patrula din cadrul Sectiei 14 Politie Rurala Vama a identificat pe DN 17 din comuna Vama, un autoturism stationat, iar ulterior pe conducatorul auto, ce prezenta leziuni la nivelul fetei si se deplasa pe jos si care, a refuzat sa se legitimeze si sa fie supus unui control corporal, motiv pentru care a fost incatusat. Asupra barbatului au fost identificate actele si cheia autoturismului.

In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie auto.

Conducatorul auto a fost transportat la spital insa acesta a refuzat acordarea de ingrijiri medicale si ulterior, recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat", "conducerea unui vehicul fara permis de conducere" si "refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei".Barbatul de 31 a fost retinut pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, urmand ca duminica sa fie prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria C-lung Moldovenesc in vederea stabilirii unei masuri preventive. "IPJ Suceava a lansat un amplu Program de prevenire a accidentelor rutiere la nivelul judetului cu derulare pana la finele anului 2019. Pe langa activitatile preventive, de informare si responsabilizare, conducerea IPJ Suceava a atras atentia si cu privire la adoptarea de catre politisti a unei atitudini intransigente fata de orice incalcare a legii. Politistii suceveni atrag inca o data atentia cu privire la faptul ca vor dispune retinerea si incarcerarea celor care savarsesc fapte penale la regimul rutier, in functie de gravitatea faptelor, consecintele produse si materialul probator administrat", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.