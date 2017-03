Un barbat fara permis a provocat o tamponare, la Fantanele

Barbatul de 61 de ani s-a ales cu dosar penal.

Un barbat fara permis a provocat o tamponare. Postul de politie Fantanele a fost sesizat de un localnic, despre faptul ca, a fost implicat intr-o tamponare, insa, nu s-a inteles amiabil cu celalalt conducator auto. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, in dimineata zilei marti, in jurul orei 08.00, in timp ce conducea autoturismului pe un drum principal din localitate, victima a fost tamponata de autoturismul condus de un localnic de 61 de ani, care circula pe un drum secundar si care, nu s-a asigurat corespunzator, rezultand doar avarierea usoara a celor doua autovehicule. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 61 de ani, nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.