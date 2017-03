Un barbat s-a ales cu o amenda de 5.000 lei dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda in valoare de 600 lei, in P.T.F. Siret

Tigarile in valoare de 600 lei au fost confiscate.

Un cetatean bulgar s-a ales cu o amenda de 5.000 lei dupa ce a fost prins cu tigari de contrabanda. Miercuri, in jurul orei 05.00 in PTF Siret, s-a prezentat pentru a intra in tara I. H., cetatean bulgar, in varsta de 57 ani, conducand un autoturism marca Skoda, inmatriculat in Bulgaria.Existand suspiciuni ca acesta transporta tigari, politistii de frontiera impreuna cu lucratorii vamali au efectuat un control amanuntit. Astfel, a fost descoperita ascunsa si nedeclarata, in vederea sustragerii de la controlul vamal, in bara spate si boxa audio, cantitatea de 406 pachete de tigari, de diferite marci, de provenienta ucraineana. Tigarile in valoare de 600 lei au fost ridicate in vederea confiscarii, iar soferul a fost sanctionat contraventional cu amenda in valoare de 5.000 lei.