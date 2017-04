Un barbat s-a inecat in raul Suceava VIDEO

La fata locului au ajuns si politistii care urmeaza sa stabileasca conditiile in care barbatul a ajuns in apa.

Un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani s-a inecat vineri seara in apele raului Suceava, in zona podului de langa Bazar. Un sucevean care se plimba prin zona impreuna cu copilul sau l-a vazut pe barbat in apa inotand. Cand si-a dat seama ca cel din apa este in pericol a sunat la 112. La fata locului au ajuns pompierii Detasamentului Suceava. Cu ajutorul unei barci pneumatice, pompierii l-au scos pe barbat la mal. In ciuda manevrelor de resuscitare, acesta nu a mai putut fi salvat, medicii constatand decesul. La fata locului au ajuns si politistii care urmeaza sa stabileasca conditiile in care barbatul a ajuns in apa.