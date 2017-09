Un barbat s-a prabusit inconstient, in plina strada,la Campulung Moldovenesc, si a murit ulterior sub ochii trecatorilor

Un barbat din Campulung Moldovenesc s-a prabusit inconstient, miercuri seara, in plina strada, sub ochii trecatorilor iar ulterior a decedat. Barbatului de 78 de ani, in timp ce se deplasa pe strada Tudor Vladimirescu, dinspre centrul orasului spre adresa de domiciliu, i s-a facut rau subit, s-a sprijinit de un gard si a incercat sa isi continue deplasarea, insa in cele din urma si-a pierdut echilibrul si a cazut pe asfalt. Mai multi trecatori au observat faptul ca acesta a cazut si au incercat sa il ridice, ocazie cu care au constatat ca batranul nu putea vorbi, dand semne ca se sufoca, fapt pentru care au solicitat interventia la fata locului a unui echipaj al ambulantei. Echipajul ambulantei l-a gasit pe barbat in stare de stop cardio respirator. Batranul a fost transportat la spitalul din Campulung Moldovenesc, insa in ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, acesta a decedat. Politistii fac cercetari in acest caz si au fost solicitate date cu privire la starea de sanatate a batrnului de la medicul de familie la care acesta figura inscris.Urmeaza a se efectua necropsia pentru stabilirea cu exactitate a cauzei decesului.