Un barbat s-a spanzurat dupa o cearta cu sotia. A fost salvat din streang in ultima clipa

Un barbat de 66 de ani, din comuna Vulturesti, s-a spanzurat dupa o cearta cu sotia. Acesta a fost salvat din streang in ultima clipa. Joi seara, in timp ce barbatul se afla in stare de ebrietate la domiciliu, a mers la sotia sa, care se afla la locuinta invecinata ce apartine fiului sau. Cei doi au avut discutii contradictorii, moment in care barbatul i-a aratat femeii o funie, spunandu-i sa se uite la nucul din drum, ce se afla in fata locuintei sale. Dupa cateva minute, femeia a mers spre nucul respectiv, moment in care care l-a vazut pe sotul sau spanzurat de o creanga si a strigat la un vecin, care a venit si l-a ridicat, iar ea a taiat funia. La fata locului a sosit un echipaj de ambulanta care l-a transportat pe barbat la Spitalul Municipal Falticeni, pentru monitorizare si acordare de ingrijiri medicale. La unitatea medicala acesta a fost diagnosticat cu "coma de gradul I etilica si tentativa suicid prin spanzurare".